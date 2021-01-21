В українців знизився рівень депресії, тривожності та втоми, однак рівень паніки й розладів сну залишається відносно стабільним.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 14-16 січня 2021 року, передає Укрінформ.

Згідно з даними опитування, в цілому ступінь негативних емоційних станів українців на початку 2021 року та їхня динаміка не викликає занепокоєння. Зниження рівня депресії, тривожності та втоми пояснюється періодом опитування (зимовий цикл свят), коли увага суспільства перемикається на більш оптимістичну та позитивну атмосферу (відпустки, зустрічі з близьким та рідними, надії та плани на 2021 рік), а також адаптацією до способу життя під час пандемії.

Як і у попередніх хвилях дослідження, спостерігається поступове погіршення психоемоційних станів з віком. «Водночас слід зауважити, що рівень тривожності є відносно високим серед усіх вікових груп», - додають соціологи.

Так, у групі 60+ яскраво виражені ознаки депресії, розладів сну та втоми. Причинами є особливості вікової фізіології, страх за власне здоров’я, а також сприйняття ними навколишньої ситуації, особливо в час пандемії. Натомість у молодих негативні стани виражені менше через їхню здатність швидше адаптуватися до змін, гнучкість поведінки та кращий стан здоров’я.

«У динаміці у порівнянні із весною 2020 року помітно зниження рівня усіх негативних емоційних станів серед молодої вікової категорії (18-39 років). Також знизилися показники депресії, втоми та тривоги серед респондентів середньої та старшої вікових категорій (40-59 років). Водночас серед найстарших незначне покращення спостерігається лише за показником втоми. Натомість інші негативні емоційні стани у цій віковій групі надалі залишаються на відносно високому рівні, що, як зазначалося вище, пояснюється складністю до прийняття змін та ризиками щодо їхнього здоров’я та життя», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що жінки, як і у попередніх дослідженнях, демонструють вищий рівень усіх емоційних показників, аніж чоловіки. В останніх спостерігається зниження індексів щодо тривоги, втоми, депресії та розладів сну. У жінок – зниження рівня втоми, тривоги та депресії при стабільних показниках розладів сну та паніки. Найбільші відмінності між чоловіками та жінками спостерігаються у групі 51+ , найменші – у середньому віці (36-50).

Повідомляється, що серед тих, хто частіше комунікує зі своїми близькими, – рівень негативних емоційних станів нижчий.

Згідно з опитуванням, ті, хто частіше дивляться новини про коронавірус, мають вищі рівні негативних емоційний станів, ніж ті хто дивиться їх рідко або не цікавиться зовсім.

Серед тих, хто вважає, що вже перехворів на COVID-19, спостерігається вищий рівень негативних емоційних станів, особливо щодо втоми, розладів сну та тривоги. Також негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти особисто або ж переживає за здоров’я родичів.

«Серед тих, хто підтримує вакцинацію, рівень негативних емоцій дещо вищий, оскільки серед них більше тих, хто боїться захворіти. Серед тих, хто підтримує локдаун, спостерігається відносно вищий рівень розладів сну, паніки та втоми. У цьому розрізі значимим є віковий фактор, оскільки серед прихильників карантину переважають старші, серед яких страх захворіти вищий», - підсумовують автори дослідження.

Вибіркова сукупність опитування: 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.