Українці стали менше боятися, що захворіють на COVID-19

В українців знизився рівень хвилювання через те, що вони чи їхні близькі захворіють на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 14-16 січня.

«У порівнянні з попередніми хвилями опитувань знизився рівень хвилювання через те, що респонденти особисто чи їхні близькі захворіють на коронавірус. Так, через те, що на COVID-19 захворіють особисто, хвилюються близько 40% (у листопаді 2020 – 57%). Щодо можливого захворювання близьких та рідних хвилюються 78% (у листопаді – 87%). Більше висловлюють занепокоєння стосовно можливого захворювання старші опитані та жінки», - йдеться у повідомленні.

При цьому 16% респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19, 80% опитаних думають, що не хворіли і 4% не змогли відповісти на запитання. Відносно більше тих, хто зазначив, що перехворів, зафіксовано у містах та у середній віковій групі (30-59 років).

Згідно з даними опитування, 51% респондентів часто цікавляться новинами про коронавірус, 26% цікавляться ними інколи, 12% - рідко. Взагалі не цікавляться цією інформацією 10% опитаних. Більше інтересу до таких новин виявляють люди старших вікових груп. У динаміці актуальність новин про коронавірус поступово знижується.

Вибіркова сукупність опитування: 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 січня в Україні лабораторно підтверджені 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383. За минулу добу госпіталізовані 2 011 людей, померли 212.