В Україні за добу - 4 383 випадки COVID-19

В Україні станом на 20 січня лабораторно підтверджено 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, також за минулу добу госпіталізовано – 2 011 осіб; летальних випадків – 212; одужало – 14 501 особа; здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 172 038 осіб; одужало – 900 749 осіб; летальних випадків – 21 258; проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 січня в Україні фіксували 3 939 нових випадків коронавірусної хвороби.