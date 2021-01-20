Більш як половина українців не готові робити COVID-щеплення

Якщо вакцина від коронавірусу буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 39% українців, не готові – 56%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 14-16 січня 2021 року.

Водночас за умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватися – 43% опитаних (не готові – 52%).

Як зазначається, підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55% опитаних). Натомість кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною, дещо зросла.

Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст та тих, хто не боїться захворіти.

Вибіркова сукупність опитування: 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 січня лабораторно підтверджені 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383. За минулу добу госпіталізовані 2 011 людей, померли 212.