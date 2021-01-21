Сайт нової бібліотеки Софії-Мудрості відкрився для читачів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Міністерства культури та інформаційної політики.

«Сайт нової бібліотеки Софії-Мудрості - у відкритому доступі! Відтепер усі охочі можуть ознайомитись з електронним зібранням головних древніх і найкращих сучасних текстів про мудрість, а також об’єктів культури, які її втілюють», - повідомили у МКІП.

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Нова бібліотека Софії-Мудрості — це спільний проєкт Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, Державної служби з етнополітики та свободи совісті та Національного заповідника «Софія Київська». Амбасадором проєкту виступає міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Бібліотека акумулює текстовий та аудіовізуальний контент, який спонукає до рефлексії про мудрість, надихає вчитися мислити й любити. Вона започаткована як інклюзивний інтерактивний майданчик, покликаний об’єднати зусилля релігійних спільнот, суспільствознавців, мистецтвознавців, істориків, бібліотекарів і всіх небайдужих, сказано в повідомленні.