Досі невідома точна кількість людей, яких передадуть з ОРДЛО - Денісова

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Інформація, яка стосується односторонньої передачі на підконтрольну уряду України територію незаконно ув’язнених громадян України, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, постійно змінюється... Однак кількість громадян, яку планують передати на підконтрольну Україні територію, постійно змінюється. Крім того, на цю годину місце перебування наших співгромадян невідоме», - поінформувала омбудсмен.

За її словами, наразі підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі: через КПВВ «Майорське» та за маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ.

Денісова додала, що інформація буде поновлюватися.

Раніше у "Східній правозахисній групі" повідомляли, що розглядалися два маршрути передачі цих осіб, перший з яких - на КПВВ "Майорськ", якщо Президент України та СБУ дадуть згоду, але був і запасний варіант.

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За даними правозахисників, "мобільний зв'язок родичів з помилуваними перервана з учорашнього дня; родичам повідомили, що їхні близькі вже помилувані і перебувають на волі".

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що з ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це, нібито, домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Денісова заявила зі свого боку про готовність сприяти поверненню незаконно утримуваних українських громадян до України.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що спецслужби України проведуть перевірку переданих осіб.

20 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що з боку ОРДЛО у односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб.