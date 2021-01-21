Суд арештував «продавця» посад в Офісі Президента, застава - 2,8 мільйона

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який "продавав" посади в Офісі Президента.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Печерський районний суд міста Києва обрав громадянину, якого підозрюють у замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 2,8 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 19 січня правоохоронці затримали чоловіка під час одержання ним 100 тис. дол. – першої частини коштів від суми у 200 тис дол. Він запевнив потерпілого, що за такі гроші нібито зможе допомогти працевлаштуватися до Офісу Президента. Після затримання йому повідомли про підозру в шахрайстві.