Затримали чоловіка, який за $200 тисяч «продавав» посаду в Офісі Президента

Правоохоронці затримали чоловіка, який за 200 тис. доларів "продавав" посаду в Офісі Президента України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, громадянин шляхом обману намагався заволодіти грошовими коштами потерпілого, запевнивши його, що може допомогти працевлаштуватися до Офісу Президента України. Під час першої зустрічі він повідомив, що його послуги будуть коштувати від 100 до 300 тис. доларів в залежності від посади. Пізніше оцінив обрану посаду у 200 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

Під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тис. доларів чоловіка затримали працівники СБУ і ДБР.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Водночас, СБУ заявляє, що у Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США запропонував «вирішити» питання щодо призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.