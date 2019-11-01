СБУ затримала афериста "з Банкової", який продавав посаду за $1,5 мільйона

У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся «позаштатним помічником» вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та державних органах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисник підшукував "клієнтів" через контакти з бізнесовими колами та чиновниками середньої ланки. Він представлявся кандидатам на посади "позаштатним помічником" та "близьким товаришем" майже всіх вищих осіб держави. Зокрема, за забезпечення працевлаштування директором одного з державних підприємств зловмисник виставив ціну у майже 1,5 мільйона доларів США. У цьому випадку він посилався на власні зв’язки та запевняв, що питання нібито вирішується безпосередньо через керівництво Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали шахрая у центрі столиці після отримання частини авансу у розмірі 50 тисяч доларів США.

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Слідчими СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.