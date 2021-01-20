Законопроєкт про обіг зброї пройшов комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкти щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів і рекомендував ухвалити за основу проєкт закону №4335 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

«Комітет за результатами голосування 10 голосами «за» при 4, що утрималися та 4 «проти» прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №4335, напрацьований Робочою групою Комітету», - йдеться у повідомленні.

Доповідач, голова підкомітету Олександр Дануца зауважив, що Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї. За його словами, законопроєкт, напрацьований робочою групою, яка впродовж року готувала його, є компромісним.

Дануца зазначив, що законопроєктом пропонується врегулювати відносини, пов’язані з обігом виключно цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

У проєкті, зокрема, надаються визначення термінам і поняттям, визначаються засади державної політики у сфері обігу вогнепальної цивільної зброї та бойових припасів до неї.

Законопроєктом встановлюються категорії цивільної вогнепальної зброї.

За аналогією з посвідченням водія, запроваджується посвідчення власника зброї, де зазначаються категорії зброї, яку може набути власник Посвідчення. Крім цього, на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт, де зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України, які: не мають медичних протипоказань; не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку; не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за рядом статей Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законопроєкт пропонує передбачити обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї; запровадити Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановити засади його ведення.

Запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

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Крім того, члени комітету розглянули пов’язані проєкти законів «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» №4336 та альтернативний.

Законопроєктом №4336 передбачається унормувати положення Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідно до положень законопроєкту «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї», визначається правовий режим власності на цивільну вогнепальну зброю, встановлюються основні права та обов’язки фізичних і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, а також регулюються інші суспільні відносини, що безпосередньо з цим пов’язані, у тому числі і відповідно до міжнародних зобов’язань України.

За результатами голосування Комітет прийняв рішення ухвалити за основу законопроєкт №4336, а законопроєкт №4336-1 - відхилити.