Врятовані в Туреччині українські моряки прибули до Одеси

П'ятеро громадян України, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня у Чорному морі, прибули до Одеси.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника консульського відділу Посольства України в Турецькій Республіці Андрія Білика.

«О 04.35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. 0 9.00 їх літак приземлився в Одесі», - повідомив Білик.

За його словами, вчора кожен з врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в рамках розслідування інциденту.

«У хлопців були без протоколу взяті показання щодо обставин інциденту. Близько 10-ї вечора ці процедури були закінчені», - повідомив консул.

Пошуково-рятувальна операція триває, вона перебуває в активній фазі.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Artvin Shipping LTD. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України. Турецькою береговою охороною врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули (один із них - капітан, громадянин РФ) і були опізнані. Пошуково-рятувальна операція триває - шукають ще трьох моряків, громадян України.