Аварія у Туреччині: шукати моряків Arvin допомагають місцеві

Місцеве населення долучилися до пошуково-рятувальної операції та допомагають в пошуках членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин 17 січня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на губернаторство провінції Бартин на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Незважаючи на погані погодні умови, мешканці сусіднього села приєдналися до пошукових команд», - повідомив губернатор провінції Сінан Гюнер, коментуючи результати вчорашньої операції, коли знайшли та дістали ще два тіла українських моряків.

Губернатор провінції особисто керує пошуково-рятувальною операцією. Він зауважив, що місцеві мешканці допомогли дістатися до тіл двох моряків, які були знайдені вчора.

Сьогодні пошуково-рятувальна операція триває, шукають ще трьох членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня.

Складні погодні умови перешкоджають задіянню вертольотів для пошуку моряків та фрегата ВМС Туреччини, який прибув на підмогу в район аварії, аби брати участь у пошуково-рятувальній операції.

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Як повідомлялось, 17 січня після опівдня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Artvin Shipping LTD. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України.

Турецькою береговою охороною було врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянин, троє моряків загинули (один з них - капітан, громадянин РФ) і були опізнані. Пошуково-рятувальна операція триває.