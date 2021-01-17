Кінотеатри, готелі та клуби: Ткаченко сказав, що відкриють з 25 січня

Як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати з дотриманням усіх правил карантину.

Про це повідомив за підсумками наради з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем міністр культури та інфомаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі.

"Обговорили з Прем’єр-Міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати. Звісно з дотриманням усіх правил карантину. І дивлячись на статистику захворюваності в країні", - написав Ткаченко.

Міністр нагадав, що режим надзвичайної ситуації, яким обумовлюються карантинні правила – і більш суворі як зараз, і полегшені – діє до 28 лютого. "І очевидно, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність", - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав кореспонденту Укрінформу, що в Україні після припинення дії посилених карантинних обмежень з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасований та діятиме до 28 лютого 2021 року.