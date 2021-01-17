В Україні за добу - 5 990 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 17 січня, виявили 5 990 нових випадків COVID-19, померли 116 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 131 особа; летальних випадків – 116; одужало – 8 777 осіб; здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи; одужало – 865 960 осіб; летальних випадків – 20 802; проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні було зафіксовано 7 729 нових випадків COVID-19.