Шкарлет нагадав, від чого залежить повернення школярів за парти

Повернення до звичного формату навчання в школах залежатиме від епідемічної ситуації.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет написав у Телеграм.

"Моя позиція з цього приводу вже була озвучена. Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою", - зазначив Шкарлет.

Він додав, що ухвалення остаточних рішень з цього питання не залежить виключно від міністра освіти і науки або міністра охорони здоров’я. "Я цілком поділяю позицію та прислухаюся до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації", - написав міністр.

За його словами, повернення до звичного формату навчання залежатиме від епідемічної ситуації. "Щиро сподіваюсь, що найближчим часом статистика захворюваності на COVID-19 та спроможність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дозволять нам рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання", - уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує подовження посилених карантинних обмежень після 24 січня. З 25 січня на території країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

У період з 8 по 24 січня державні та комунальні заклади освіти перейшли на дистанційне навчання або оголосили канікули. Після 25 січня, згідно з ухваленим Кабміном обмеженням, заборонено відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти; відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що передчасне повернення учнів молодших класів у школи зведе нанівець мету посиленого карантину та може спричинити зростання захворюваності на коронавірус.