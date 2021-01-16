Субсидії на електрику: в уряді дали доручення ОДА

Мінсоцполітики доручило ОДА забезпечити оперативний розгляд органами соціального захисту населення звернень та призначення житлової субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Мінсоцполітики доручено обласним державним адміністраціям забезпечити належну взаємодію між органами соціального захисту населення та постачальників електроенергії в частині проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед споживачів про діючі механізми соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг. ОДА, в свою чергу, доручено забезпечити оперативний розгляд органами соціального захисту населення звернень та призначення житлової субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів», - ідеться в повідомленні.

У відомстві заявляють, що на виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення належного рівня соціального захисту для домогосподарств, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів, Мінсоцполітики звернулося до Міненерго та НКРЕКП з проханням організувати роботу щодо інформування постачальниками таких споживачів про можливість оформлення житлової субсидії.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість перших 100 кВт-год електроенергії на місяць для приватних споживачів.

13 січня 2021 року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що домогосподарства, котрі використовують електроопалення, мають право отримати додаткові субсидії на електроенергію у зв'язку зі зростанням тарифів з 1 січня.