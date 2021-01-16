Субсидії на електрику: в уряді дали доручення ОДА
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.
«Мінсоцполітики доручено обласним державним адміністраціям забезпечити належну взаємодію між органами соціального захисту населення та постачальників електроенергії в частині проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед споживачів про діючі механізми соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг. ОДА, в свою чергу, доручено забезпечити оперативний розгляд органами соціального захисту населення звернень та призначення житлової субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів», - ідеться в повідомленні.
У відомстві заявляють, що на виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення належного рівня соціального захисту для домогосподарств, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів, Мінсоцполітики звернулося до Міненерго та НКРЕКП з проханням організувати роботу щодо інформування постачальниками таких споживачів про можливість оформлення житлової субсидії.
Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість перших 100 кВт-год електроенергії на місяць для приватних споживачів.
13 січня 2021 року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що домогосподарства, котрі використовують електроопалення, мають право отримати додаткові субсидії на електроенергію у зв'язку зі зростанням тарифів з 1 січня.