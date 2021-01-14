Ляшко назвав фейком повідомлення про підпільну COVID-вакцинацію в Україні

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію від COVID-19 українським чиновникам та бізнесменам.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Укрінформ.

"Для мене це фейк, доки не буде фактів, підтверджених комісіями чи відповідними правоохоронними органами. Є доручення прем’єра, щоби наша ліцензійна комісія, котра видавала ліцензію на медичну практику, перевірила цей суб’єкт господарювання на правдивість цих даних. Я не можу це коментувати наразі, оскільки це публікація без достовірних джерел. Зараз ідуть перевірки, за результатами яких проведемо окремий брифінг", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що офіційно в Україну жоден імунобіологічний препарат проти COVID-19 не потрапляв. "Я не вірю, що хтось щось завіз. Якщо і завозили, то це вакцина Pfizer, а вона потребує температури транспортування -70 градусів", - додав Ляшко.

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Як повідомлялося, 6 січня деякі ЗМІ оприлюднили публікації про те, що в Україну нібито підпільно завезли вакцини Pfizer-BioNTech з Ізраїлю. Згідно з їхньою інформацією, цією вакциною нібито вже вакцинуються українські чиновники та бізнесмени, а вакцинація триває на базі однієї з приватних київських клінік.

Президент Володимир Зеленський 6 січня доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від COVID-19.

Своєю чергою Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заперечило, що передавало вакцину для щеплення від COVID-19 українським чиновникам та бізнесменам. Речник ізраїльського МОЗ нагадав, що умови транспортування та зберігання вакцини Pfizer є настільки специфічними, що провезти її контрабандою фактично не можливо.