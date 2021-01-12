МКІП виступає проти продовження локдауну після 24 січня

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що МКІП не підтримає продовження локдауну після 24 січня, якщо це питання порушать в уряді.

Про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"Жорсткий карантин почався лише п’ять днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня... Якщо така дискусія буде піднята на Уряді, за таких умов – МКІП її не підтримає", - зазначив Ткаченко.

Міністр вважає, що висновки для продовження локдауну робити зарано. "Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативних індустріях, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - додав Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

Сьогодні в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.