МКІП виступає проти продовження локдауну після 24 січня

МКІП виступає проти продовження локдауну після 24 січня

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що МКІП не підтримає продовження локдауну після 24 січня, якщо це питання порушать в уряді.

Про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"Жорсткий карантин почався лише п’ять днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня... Якщо така дискусія буде піднята на Уряді, за таких умов – МКІП її не підтримає", - зазначив Ткаченко.

Міністр вважає, що висновки для продовження локдауну робити зарано. "Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативних індустріях, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - додав Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

Сьогодні в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

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