Виключення зі списку ЮНЕСКО Софії та Києво-Печерській лаврі не загрожує – МКІП

Інформація про те, що Києво-Печерська лавра може втратити статус об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через незаконну забудову, не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«На сьогоднішній день об’єкту всесвітньої спадщини «Собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» виключення зі списку ЮНЕСКО не загрожує», - запевнила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Читайте також: МКІП запропонує внести Чорнобильський комплекс до спадщини ЮНЕСКО

Як повідомлялося, Софійський собор і Києво-Печерська лавра були під загрозою потрапити до «чорного списку» ЮНЕСКО через незаконні забудови у Лаврі.

9 січня народний депутат VIII скликання Борислав Береза написав у Фейсбук, що на YouTube було видалене одне з відео програми «Під особистий контроль» за скаргою лідера партії «5.10» Геннадія Балашова, який був згаданий у розслідуванні як «власник будівництва, яке, на думку археологів та експертів, загрожує статусу охоронюваної зони ЮНЕСКО (Лавра - Софія Київська)».

1994 року Києво-Печерська лавра разом із Софійським собором була внесена до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.