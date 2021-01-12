Виключення зі списку ЮНЕСКО Софії та Києво-Печерській лаврі не загрожує – МКІП
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
«На сьогоднішній день об’єкту всесвітньої спадщини «Собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» виключення зі списку ЮНЕСКО не загрожує», - запевнила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.
Як повідомлялося, Софійський собор і Києво-Печерська лавра були під загрозою потрапити до «чорного списку» ЮНЕСКО через незаконні забудови у Лаврі.
9 січня народний депутат VIII скликання Борислав Береза написав у Фейсбук, що на YouTube було видалене одне з відео програми «Під особистий контроль» за скаргою лідера партії «5.10» Геннадія Балашова, який був згаданий у розслідуванні як «власник будівництва, яке, на думку археологів та експертів, загрожує статусу охоронюваної зони ЮНЕСКО (Лавра - Софія Київська)».
1994 року Києво-Печерська лавра разом із Софійським собором була внесена до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.