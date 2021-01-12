Україна входить до списку країн з найбільш м'яким карантином – Немчінов

Україна належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформу.

«У низці країн Європи останнім часом ввели ще більш суворий та довготривалий карантин.

Серед причин — ризики розповсюдження нового штаму Covid-19 та перевантаження медичної системи. Україна все ще належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Оксфордського університету. Також у ньому — Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція», - зазначив Немчінов.

За його словами, найсуворіший карантин нині діє в Італії. Там введено загальнонаціональний локдаун та запроваджено комендантську годину.

Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня у Києві, як і в усій країні, діє низка додаткових заборон, введених урядом.

Президент Володимир Зеленський 11 січня дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо запроваджених карантинних обмежень.

За словами Прем'єр-міністра, обмеження в нашій державі значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, зокрема, в багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні та постійно продовжується.