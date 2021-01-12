Суд продовжив розгляд справи про вбивство Шеремета

Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, на якому, зокрема, має продовжити долучати матеріали обвинувачення до розгляду у суді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні присутні представники обвинувачення, троє обвинувачених – Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко, а також їхні захисники.

Також на засідання прибула представниця потерпілої у справі Олени Притули Оксана Мельник.

Засідання у справі Андрія Антоненка / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

На початку засідання суддя у справі Марина Антонюк заявила, що на минулому засіданні було розпочато долучення матеріалів досудового розслідування і при перевірці цих матеріалів були встановлені певні обставини, про які їй раніше було невідомо.

«Маю повідомити, що відповідно до постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 22 липня 2016 року у кримінальному провадженні… з якого було виділене наше провадження, вбачається, що до складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входить капітан поліції Ніжанківська, яка на той час обіймала посаду старшого слідчого Шевченкіського (управління поліції - ред.) у місті Києві. Ця особа є племінницею мого чоловіка. З цією особою я особисто сімейних стосунків не підтримую, ми разом не проживаємо, ми не підтримуємо дружніх стосунків», - сказала Антонюк.

Суддя заявила, що Ніжанківська не є її близьким родичем чи членом сім’ї, і це не є підставою, щоб вона заявила самовідвід згідно з положеннями статті 75 КПК (у статті 75 викладено обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні – ред.).

«Але про цю інформацію повідомляю учасникам процесу, бо ви маєте право самостійно сформувати свою позицію щодо того, чи довіряєте ви у зв’язку з цим мені як судді і, відповідно, маєте право заявити з цих підстав відводи», - уточнила Антонюк.

Зі свого боку ні прокурори, ні адвокати, ні обвинувачені не заявили відвід цій судді.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для вирішення питання щодо відведення одного з представників потерпілих Андрія Мамалиги від участі у цьому провадженні.

Як повідомлялося, на минулому засіданні, 17 грудня, Шевченківський райсуд Києва не задовольнив клопотання захисту Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.