Зеленський підписав закон про підвищення оплати праці немедичних фахівців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який має на меті підвищення рівня соціального захисту працівників медзакладів, які залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, йдеться про Закон «Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» (№ 1123-IX).

В Офісі Президента наголосили, що на сьогодні в клінічних лабораторіях працюють спеціалісти з вищою професійною немедичною освітою: біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, - які проводять діагностику COVID-19, та водночас не отримують доплати, встановленої для медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, що надають меддопомогу хворим на COVID-19.

"Підписаний Президентом закон поширює соціальні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників на вказаних вище професіоналів", - наголосили в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Кабінет Міністрів з дня набрання цим документом чинності має встановити доплати до заробітної плати зазначеній категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Як повідомлялося, Закон «Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» № 1123-IX Верховна Рада ухвалила 18 грудня 2020 року.