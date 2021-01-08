У Міноборони заперечують, що годують військових картопляним пюре із РФ

У Міністерстві оборони зазначають, що «картопля сушена» не входить до переліку продуктів, що використовується для організації харчування особового складу Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація розміщена на Фейсбуці Міністерства оборони.

«Картопля сушена» не входить до переліку продуктів, що використовується для організації харчування особового складу ЗСУ. Відповідно, це стосується всього оголошеного ряду «сушених картопляних пластівців» (картопляного пюре) і т.д.», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з 2021 року харчування всього особового складу Збройних сил організовано з використанням Каталогу продуктів харчування, і це - основа для організації якісного харчування військовослужбовців.

Зазначається, що асортимент продуктів розширено до 409 найменувань, і він дає можливість кухарям готувати різноманітні та смачні страви.

«Так, багато питань потребують вирішення. Але рішення про перехід на каталог у ЗСУ остаточне і безповоротне. «Сушені російські картопляні пластівці (картопляне пюре) для ЗСУ» - черговий випадок «інформаційної лапші», фейк», - уточнили у Міноборони.

На початку січня ЗМІ з посиланням на слова директора ПМП «Вимал» Сергія Самоненка повідомляли, що українська армія нібито споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації.