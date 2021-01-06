Спроба грати в політику: Степанов назвав фейком припинення фінансування «Медзакупівель»

Державне підприємство «Медзакупівлі» працює у штатному режимі, втім Міністерство охорони здоров'я не вважає його роботу ефективною.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Що стосується зупинки операційної діяльності ДП «Медзакупівлі» нібито через припинення фінансування зі сторони МОЗ - це черговий фейк, це спроба грати в політику. Або самостійно, або, скоріше за все, по якійсь вказівці. Ніякої зупинки немає, підприємство працює у штатному режимі, фінансовий план підприємства (там були закиди, що він не затверджений) був затверджений ще 10 грудня, був переданий у ДП «Медзакупівлі». Те, що стосується паспорту бюджетної програми, це суто бюджетні речі, вони затверджуються після прийняття бюджету. Бюджет вступив у дію 28 грудня 2020 року, відразу після цього починають готуватися документи, затверджуються паспорти бюджетних програм. Зазвичай це відбувається в січні, інколи пізніше, в залежності від програми. В Україні не підписаний. не затверджений ще жоден паспорт бюджетної програми», - сказав Степанов.

За його словами, робота підприємства від цього не зупиняється.

Також міністр прокоментував питання зарплати у ДП «Медзакупівлі». За його словами, вона виплачується в повному обсязі.

Окрім того, Степанов заявив, що МОЗ за результатами роботи ДП «Медзакупівлі» у 2020 році вважає діяльність підприємства неефективною.

«У нього є одна функція: за кошти, які виділені державою, провести закупівлі, купити для країни важливі ліки, які є дороговартісними, закуповуються централізовано. Отже, у 2020 році МОЗ було доручено ДП «Медзакупівлі» провести закупки по 483 позиціях лікарських засобів... Треба було просто все це закупити, провести тендерні процедури. Отримано все це було в середині року, в червні, липні, серпні минулого року. Станом на 31 грудня 2020 року тендери по 103 позиціях із 483 було провалено. Тобто 20% від загальної кількості усіх найменувань, які мало закупити підприємство для забезпечення безперебійного функціювання усіх процесів у закладах охорони здоров’я», - наголосив Степанов.

За словами міністра, МОЗ закуповуватиме необхідні вироби та ліки з інших джерел.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор ДП «Медзакупівлі» Арсен Жумаділов написав на своїй сторінці у Фейсбук 5 січня, що МОЗ не затвердило необхідні документи для здійснення операційної діяльності підприємства, через що можуть бути призупинені процеси закупівлі і постачання ліків та медичних виробів.