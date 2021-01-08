У Києві вшанували пам'ять загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані

У столиці України презентували місце для скверу пам’яті загиблих пасажирів та членів екіпажу літака МАУ, збитого торік в Ірані.

Сквер знаходитиметься за адресою: Дніпровська набережна, парк «Вербовий гай», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нині на майданчику встановлено пам'ятний знак жертвам катастрофи - сірий гранітний камінь, на якому прикріплено табличку із написом «PS 752» і датою 08.01.2020.

Небайдужі громадяни несуть сьогодні до цього пам'ятного знаку квіти, ставлять лампадки. Лунає сумна музика. На цьому ж майданчику було встановлено екран, на якому показували фото загиблих у цій авіакатастрофі.

Вшанування пам'яті загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу МАУ PS752 / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

«Тут буде сквер пам'яті. Він буде розбитий за проєктом архітектора, який виграв конкурс нещодавно. Я думаю, ви зможете вже навесні побачити роботи з озеленення цього скверу, і упродовж 2021 року ми обов'язково завершимо будівництво цього скверу», - сказав у коментарі журналістам президент МАУ Євген Дихне.

Він зазначив, що 2020 рік для авіакомпанії МАУ був дуже важкий. Але співробітники готові продовжувати свою роботу.

«Ми боялися перші тижні після катастрофи, що моральний стан людей ускладнить їм роботу, тому на брифінгах в аеропорту «Бориспіль» працювали психологи з екіпажами. Але ми достатньо швидко переконалися у тому, що ця трагедія не вплинула на здібності екіпажів якісно виконувати свою роботу і забезпечувати всі необхідні функції», - сказав президент МАУ.

Дихне поінформував, що зараз важливо, щоб була оцінка технічного звіту щодо катастрофи, який Іран направив Україні.

«Сподіваємося, що матимемо доступ, буде оцінка експертів. І виходячи з того, наскільки буде якісно зроблено цей технічний аналіз, буде залежати доля подальших кроків у кримінальному розслідуванні, у переговорах по компенсаціях сім'ям загиблих», - зазначив він.

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Відповідаючи на запитання щодо поведінки іранської сторони у процесі розслідування, Дихне сказав, що «ми розраховували на більш короткі строки проведення технічного розслідування».

«Чому іранська сторона не спішить з оформленням всіх цих процедур - важко сказати. Ми не маємо доступ до матеріалів і, наскільки я знаю, і прокуратура по процедурі правової допомоги також не отримує в кримінальному розслідуванні достатніх матеріалів для оцінки цієї катастрофи», - уточнив він.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов сказав журналістам, що починаючи з перших хвилин, «наша держава робила все від неї залежне, щоб ми дізналися, що ж насправді відбулося в Тегерані».

«Україна, зокрема, наголошувала, що це була ракета російського виробництва ТОР М-1, яка двічі потрапила в наш літак... Та група, яка працювала в Тегерані, повернулася з достатнім обсягом інформації. Я не можу зараз все розголошувати, але ми чітко усвідомлюємо, що відбулося, хто за цим стоїть, нащо вони це робили», - повідомив він.

За словами секретаря РНБО, нині тривають перемовини, продовжується розслідування української прокуратури.

«І я можу запевнити, що ми обов'язково поставимо останню точку в цьому питанні. Питання складне, ускладнюється тим, що непроста країна і непрості відносини», - зазначив Данілов.

У заході із вшанування пам'яті загиблих також взяли участь представники Мінінфраструктури, Офісу генпрокурора, РНБО, а також рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу та пасажирів рейсу PS752, представники МАУ та інші.

За інформацією МАУ, це місце для скверу було виділене у столиці за сприяння Київської міської адміністрації, Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району «Зеленбуд».

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року поінформував, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України».