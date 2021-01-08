Україна досліджує планшет зі збитого в Ірані літака МАУ

Почалося дослідження планшета, знайденого на місці авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана.

Про це у Фейсбуці поінформувала генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Укрінформ.

«Наразі в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів.

Розпочато дослідження планшету, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні", - зазначила Венедіктова.

Вона нагадала, що днями Україна отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака МАУ біля Тегерана.

«На аналіз цього документа та внесення до нього зауважень та пропозицій – 60 днів, після цього іранська сторона за місяць має його доопрацювати. І лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – його оприлюднять... Пам’ятаємо та прагнемо до істини і справедливості», - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, рік тому, 8 січня 2020 року, в небі над Тегераном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), який здійснював рейс до Києва.

На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Офіційний Тегеран до перших роковин катастрофи передав Україні проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака МАУ.