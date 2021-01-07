Найвищі COVID-показники - у Києві та чотирьох областях

Найвищі COVID-показники - у Києві та чотирьох областях

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Укрінформ
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях. 

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За наведеними ним даними загальна картина захворюваності на COVID-19 за добу має такий вигляд:

  • м. Київ – 731 випадок;
  • Вінницька область – 250 випадків;
  • Волинська область – 142 випадки;
  • Дніпропетровська область – 414 випадків;
  • Донецька область – 572 випадки;
  • Житомирська область – 463 випадки;
  • Закарпатська область – 111 випадків;
  • Запорізька область – 509 випадків;
  • Івано-Франківська область – 137 випадків;
  • Київська область – 480 випадків;
  • Кіровоградська область – 82 випадки;
  • Луганська область – 331 випадок;
  • Львівська область – 288 випадків;
  • Миколаївська область – 411 випадків;
  • Одеська область – 694 випадків;
  • Полтавська область – 389 випадків;
  • Рівненська область – 326 випадків;
  • Сумська область – 505 випадків;
  • Тернопільська область – 198 випадків;
  • Харківська область – 599 випадків;
  • Херсонська область – 147 випадків;
  • Хмельницька область – 411 випадків;
  • Черкаська область – 233 випадки;
  • Чернівецька область – 161 випадок;
  • Чернігівська область – 413 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов нагадує, що три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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