Найвищі COVID-показники - у Києві та чотирьох областях

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За наведеними ним даними загальна картина захворюваності на COVID-19 за добу має такий вигляд:

м. Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов нагадує, що три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.