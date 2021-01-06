Як зустрічали Різдво-2014: у Музеї Майдану «заговорили» експонати

У переддень Різдва, 6 січня, Музей Майдану розпочав відеопроєкт «Про що говорить експонат» - з розповіді про Різдвяну зірку Небесній Сотні, яку створив відомий львівський звіздар Богдан Новак.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знаходимося на виставці “Творча сила свободи”, яка розміщена у Музеї книги та друкарства, що на території Національного Києво-Печерського заповідника. Виставка працюватиме до 21 лютого, тож запрошую відвідати її, щоб на власні очі побачити наші експонати», - розпочав онлайн-екскурсію науковий співробітник просвітницько-організаційного відділу Національного музею Революції Гідності Віктор Кривоносов.

Він нагадав, що перебіг подій Революції Гідності припав саме на новорічно-різдвяні свята. «Інколи це було схоже на величезний фольклорний фестиваль просто неба у центрі столиці. Наприклад, на Святого Миколая дівчата у вигляді ангеликів вітали і майданівців і навіть беркутівців. Неможливо не згадати гарячі події січня, що відбувалися на вулиці Грушевського, які увійшли в історію під назвою Вогнехреща. Але особливим на Майдані було Різдво. Група майстрів створили ось таку шопку, яка мало не згоріла під час штурму у лютому», - зазначив музейник.

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Водночас він звернув увагу на Різдвяну зірку, створену вже після завершення подій на Майдані майстром з Львівщини Богданом Новаком.

Детальніше про виникнення ідеї та процес створення розповів сам автор. «Задум виготовлення звізди Небесній сотні з’явився в день проводів у небесну путь героя Небесної сотні Анатолія Желоваги – нашого земляка, уродженця міста Дубляни Жовківського району на Львівщині», - сказав Новак.

Він докладно розповів про технічний бік рухомої конструкції, а художниця Оксана Добуш – про те, як розмальовувала цю Різдвяну зірку. «Хотілося передати, що загиблих було дуже багато на Майдані, і тому навколо звізди в кінці променів я зобразила багато свічечок, майже сотню… Хотілося, щоб кожна свічечка на тій звізді була як спомин про кожного, хто загинув», - розповіла, зокрема, вона.

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Своєю чергою про традиції українського звіздарства розказала фольклористка Анастасія Панкова.

Як повідомлялося, під час наступних онлайн-включень «Про що говорить експонат» йтиметься про те, які історії зберігає медичний ящик медика-волонтера, як з’явилась перша марка «Польової Пошти Майдану», скільки касок намалювала «Мистецька сотня», які секрети бережуть щити «Самооборони Майдану», чому “кривава йолка” стала одним із символів Революції Гідності. Відео з’являтимуться упродовж 6–22 січня о 12:00 на офіційній Фейсбук-сторінці Національного музею Революції Гідності.