На алеї Героїв Небесної Сотні відкрили Дзвін гідності

На алеї Героїв Небесної Сотні відкрили Дзвін гідності

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Укрінформ
У центрі Києва на алеї Героїв Небесної Сотні відбулося відкриття й освячення Дзвону гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сім років тому в цей день студентський протест, який ми назвали Євромайдан, переріс у всенародне повстання, у Революцію Гідності. Але людська пам'ять коротка, вона розсіюється, маніпулюється і змінюється. І саме тому сьогодні, в цей особливий день, тут, на алеї Героїв Небесної cотні, ми відкриваємо Дзвін гідності. Дзвін, який не лише вшановуватиме пам'ять загиблих під час подій Революції Гідності ...але й дозволятиме будити гідність кожного з нас, дозволятиме мобілізуватися, об'єднуватися і відповідати на ті виклики, які стоять перед державою", - сказав під час відкриття генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

На алеї Героїв Небесної сотні відкрили Дзвін гідності / Фото: Євген Любімов. Укрінформ

За його словами, Дзвін вшановуватиме кожного героя Небесної Сотні у його день народження. Зокрема, працівники Музею Майдану в день народження героя виставлятимуть до дзвона його портрет, а удари дзвона відзначать кількість років, що виповнилося героєві в момент його загибелі.

Автор концепції Дзвону гідності - дизайнер Національного музею Революції Гідності Олександр Бриндіков. На основі Дзвону використано зображення київського графіка Олександра Ком’яхова.

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Дзвін створено зусиллями Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики, Українського інституту національної пам’яті та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності й української діаспори США.

Як повідомлялося, 21 листопада в Україні відзначали День гідності та свободи. Це свято встановлене згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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