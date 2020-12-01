У центрі Києва на алеї Героїв Небесної Сотні відбулося відкриття й освячення Дзвону гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сім років тому в цей день студентський протест, який ми назвали Євромайдан, переріс у всенародне повстання, у Революцію Гідності. Але людська пам'ять коротка, вона розсіюється, маніпулюється і змінюється. І саме тому сьогодні, в цей особливий день, тут, на алеї Героїв Небесної cотні, ми відкриваємо Дзвін гідності. Дзвін, який не лише вшановуватиме пам'ять загиблих під час подій Революції Гідності ...але й дозволятиме будити гідність кожного з нас, дозволятиме мобілізуватися, об'єднуватися і відповідати на ті виклики, які стоять перед державою", - сказав під час відкриття генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

На алеї Героїв Небесної сотні відкрили Дзвін гідності / Фото: Євген Любімов. Укрінформ

За його словами, Дзвін вшановуватиме кожного героя Небесної Сотні у його день народження. Зокрема, працівники Музею Майдану в день народження героя виставлятимуть до дзвона його портрет, а удари дзвона відзначать кількість років, що виповнилося героєві в момент його загибелі.

Автор концепції Дзвону гідності - дизайнер Національного музею Революції Гідності Олександр Бриндіков. На основі Дзвону використано зображення київського графіка Олександра Ком’яхова.

Дзвін створено зусиллями Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики, Українського інституту національної пам’яті та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності й української діаспори США.

Як повідомлялося, 21 листопада в Україні відзначали День гідності та свободи. Це свято встановлене згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.