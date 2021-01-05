Харківська «Біолік» подала на реєстрацію в Україні російської «Спутник V»
Як передає Укріфнформ, заяву опубліковано на сайті компанії.
«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї», МЗ РФ», - йдеться у повідомленні.
Від коментарів агентству в компанії утримуються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежуватиметься лише повідомленнями на сайті «Біолік».
Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що начебто «випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ «Біолік». Джерело агентства у правоохоронних органах спростувало цю інформацію, зазначивши, що це «чергова провокація з боку країни агресора».
Згодом компанія офіційно заявила, що не підписувала контрактів і не отримувала жодних трансферних технологій щодо виробництва російської вакцини «Супутник V». «АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник V», або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», - йшлося у заяві.
2 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу досліджень, тому реєстрація російської вакцини неможлива, оскільки така фаза дослідження закінчиться у грудні 2021 року.
фото: Вікіпедія