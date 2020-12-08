Харківський «Біолік» не підписував контракт на виробництво вакцини «Спутник V»

Харківське АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів і не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва російської вакцини «Спутник V».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві компанії.

«АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Спутник V», або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», - йдеться у заяві.

У компанії наголосили, що працюють виключно в межах чинного законодавства України, тому виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що начебто «випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ «Біолік». Джерело агентства у правоохоронних органах спростувало цю інформацію, зазначивши, що це чергова провокація з боку країни агресора.