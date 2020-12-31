Поліція готова надати охорону Шабуніну

Національна поліція пропонує голові ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабунішу заходи безпеки у зв'язку з підкладенням вибухівки до дверей його батьків і батьків його дружини.

Як передає УКрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Зважаючи на ці події, Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки. У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 30 грудня у Рівному близько 21:30 надійшло повідомлення від 37-річного рівнянина про те, що на першому поверсі біля дверей однієї із квартир знаходяться вибухонебезпечні предмети.

У квартирі, крім власниці помешкання, матері голови громадської організації, нікого не було. Її та ще п’ятьох мешканців під'їзду евакуювали.

На місці події поліцейські встановили, що біля дверей квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій на основі двох гранат Ф-1. Працівники відділу вибухотехнічної служби поліції області вилучили два корпуси гранат Ф-1 без засобів підриву, їх відправлять для проведення експертизи.

Сьогодні, 31 грудня, близько 11-ї години у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлено дві скріплені скотчем гранати Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини Шабуніна.

За даними фактами правоохоронці порушили кримінальне провадження.