Поліція готова надати охорону Шабуніну

Поліція готова надати охорону Шабуніну

Укрінформ
Національна поліція пропонує голові ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабунішу заходи безпеки у зв'язку з підкладенням вибухівки до дверей його батьків і батьків його дружини.

Як передає УКрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Зважаючи на ці події, Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки. У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 30 грудня у Рівному близько 21:30 надійшло повідомлення від 37-річного рівнянина про те, що на першому поверсі біля дверей однієї із квартир знаходяться вибухонебезпечні предмети.

У квартирі, крім власниці помешкання, матері голови громадської організації, нікого не було. Її та ще п’ятьох мешканців під'їзду евакуювали.

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На місці події поліцейські встановили, що біля дверей квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій на основі двох гранат Ф-1. Працівники відділу вибухотехнічної служби поліції області вилучили два корпуси гранат Ф-1 без засобів підриву, їх відправлять для проведення експертизи.

Сьогодні, 31 грудня, близько 11-ї години у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлено дві скріплені скотчем гранати Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини Шабуніна.

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За даними фактами правоохоронці порушили кримінальне провадження.

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