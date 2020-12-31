Гранати під дверима матері Шабуніна: Офіс генпрокурора взяв розслідування на контроль

За фактом виявлення гранати під дверима матері керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна розпочали кримінальне провадження, процесуальне керівництво у якому здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

"Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча у сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати, та пластикову коробку, перемотані скотчем.

Також зазначається, що мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено. Наразі слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину, тривають. Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке здійснює Головне управління Національної поліції в Рівненській області, взято на контроль керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося, за даними поліції, у Рівному ввечері 30 грудня було виявлено саморобний вибуховий пристрій біля квартири матері антикорупційного активіста Шабуніна.

За даними правоохоронців, вибуховий пристрій «складається з двох гранат і чорної коробки».

Пів року тому, 23 липня, невідомі спалили будинок Шабуніна під Києвом. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

22 вересня Шабунін повідомив, що експертиза підтвердила, що підпал його будинку був умисний.

Фото: ОГП