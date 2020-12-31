Поліція знайшла вибухівку біля квартири матері Шабуніна у Рівному

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Близько 21.20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі мешкає матір громадського активіста Віталія Шабуніна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та оперативники.

"Триває ретельний огляд. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки", - додали правоохоронці.

Окрім того, проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку та особи чи осіб, причетних до цієї події.

Як повідомляв Укрінформ, невідомі в ніч на 23 липня підпалили будинок керівника громадської організації "Центр протидії корупції", активіста Шабуніна. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

22 вересня Шабунін повідомив, що експертиза підтвердила, що підпал його будинку був умисний.