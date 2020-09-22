Шабунін заявляє, що експертиза підтвердила підпал його будинку

Експертиза підтвердила, що підпал будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна був умисний.

Про це повідомив сам Шабунін у Фейсбук.

“Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал”, - написав він.

Активіст зазначив, що не має права розголошувати матеріали провадження поліції, але додав, що “дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає”.

За словами Шабуніна, підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. “Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала. Ні виконавців, ні, тим більше замовників злочину не знайдено”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, невідомі в ніч проти 23 липня підпалили будинок керівника громадської організації "Центр протидії корупції", активіста Шабуніна. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Президент Володимир Зеленський вважає цей підпал ознакою того, що суспільство не прийшло до тями після численних трагедій і соціальних потрясінь. Глава держави наголосив, що винних потрібно знайти й покарати, а суспільство повинне навчитися толерантно ставитися до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань.