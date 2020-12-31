Шабунін - про вибухівку під дверима матері: Це мені такий «привіт»

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін пов'язує зі своєю антикорупційною діяльністю замах на його матір, якій підклали вибуховий пристрій.

Як передає Укрінформ, про це Шабунін написав у Фейсбуці.

«Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий «привіт», а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить», - заявив активіст.

Він вважає, що правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість, а елементарну безпеку своїх громадян.

На переконання активіста, «хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності».

За його словами, правоохоронна, судова та безпекова системи країни «деградують з лякаючою швидкістю».

«Або ми, українці, відновимо державні інституції, або перестанемо існувати як країна. Я переконаний, що ми відновимо», - заявив Шабунін.

Як повідомлялося, за даними поліції, у Рівному ввечері 30 грудня було виявлено саморобний вибуховий пристрій біля квартири матері антикорупційного активіста Шабуніна.

За даними правоохоронців, вибуховий пристрій «складається з двох гранат і чорної коробки».

Пів року тому, 23 липня, невідомі спалили будинок Шабуніна під Києвом. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

22 вересня Шабунін повідомив, що експертиза підтвердила, що підпал його будинку був умисний.