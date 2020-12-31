Немчінов подякував медикам за роботу у 2020 році

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов подякував українським медикам за їхню роботу під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці, оприлюднивши відповідний відеоролик.

«Цей рік був складним для всіх. Але завдяки вам, медики, надія є. Ваша турбота оберігає нас і цю надію. Завдяки вам ми можемо бути разом зі своїми родинами у Новий рік і Різдво. Дякуємо вам за піклування про кожного! Дякуємо за все!» - зазначив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 грудня лабораторно підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них за добу – 9 699.