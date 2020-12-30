Кисень ОПЗ визнали лікарським засобом

Міністерство охорони здоров'я України видало реєстраційне посвідчення на виробництво акціонерним товариством "Одеський припортовий завод" рідкого медичного кисню, згідно з яким підприємство може виробляти й відвантажувати цю продукцію контрагентам за медичним призначенням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "ОПЗ", пославшись на в.о. голови правління – директора заводу Миколу Парсентьєва.

«Ми розуміємо всю важливість невідкладного забезпечення медичним киснем людей, які цього потребують. Хочу висловити подяку всім, хто сприяв оперативному вирішенню цього вкрай необхідного для врятування життя людей питання», - зазначив Парсентьєв.

За його словами, технологічне обладнання АТ «ОПЗ» повністю готове до виробництва рідкого медичного кисню.

Зазначається, що згідно з наказом МОЗ №3072 від 29 грудня 2020 року, підприємству видано реєстраційне посвідчення на виробництво кисню медичного рідкого. Відтепер АТ «ОПЗ» може виробляти й відвантажувати продукцію контрагентам за медичним призначенням.

Читайте також: У Херсоні збудували два великих сховища для медичного кисню

Як повідомляв Укрінформ, виробничі потужності АТ «ОПЗ» дозволяють забезпечити киснем щодоби понад 300 пацієнтів і врятувати у період пандемії життя 10 тисяч хворих на COVID-19. Медичний кисень на заводі виробляють кріогенним методом. Дана технологія, на думку фахівців, є найефективнішою, оскільки забезпечує 99,7% кисню в кінцевому продукті. У той час, коли технічні вимоги до медичного кисню обмежуються 99,5%. Це значить, що кисень виробництва АТ «ОПЗ» може бути використаний в медичних закладах Одещини, для допомоги інфікованим коронавірусом.

Фото: Одеський припортовий завод