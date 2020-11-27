ОПЗ отримав ліцензію на виробництво медичного кисню

ОПЗ отримав ліцензію на виробництво медичного кисню

Укрінформ
Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво рідкого медичного кисню.

Про це повідомляє пресслужба підприємства, передає Укрінформ.

Рішення про видачу ліцензії АТ «ОПЗ» на провадження господарської діяльності з промислового виробництва кисню рідкого медичного оприлюднене на сайті державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В АТ «ОПЗ» поінформували, що наразі підприємством проводиться робота щодо підготовки документів на реєстрацію лікарського засобу – кисню рідкого медичного.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні планується до 20 грудня забезпечити киснем 80% ліжок у медичних закладах.

Станом на 27 листопада в Україні зареєстровано 16 218 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. За минулу добу госпіталізовано - 2 069 осіб; летальних випадків - 192.

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