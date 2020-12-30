Шмигаль сказав, хто в першу чергу отримає вакцину від Sinovac

Перша партія вакцини від Sinovac Biotech становитиме 700 тисяч доз і буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації, її отримають безкоштовно лікарі та люди в групі ризику відповідно до національного плану вакцинування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі.

"МОЗ на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського уклало контракт про постачання вакцини компанії Sinovac Biotech. Перша партія вакцини становитиме 700 тисяч доз і буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації. Вакцину отримають безкоштовно лікарі та люди в групі ризику відповідно до національного плану вакцинування", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд та Офіс Президента продовжують активно вести перемовини з керівництвом інших держав та міжнародними фінансовими партнерами щодо закупівлі додаткових доз вакцини в найкоротші терміни.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин.

Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%.

В Україні з початку пандемії захворіло на коронавірусну хворобу 1 045 348 осіб, за останню добу - 7 986.

Фото: Урядовий портал