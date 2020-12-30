Українці не постраждали від землетрусу в Хорватії - посол
Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттері написав посол України у Хорватії Василь Кирилич.
«За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія», - зазначив посол.
За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія. Наш телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020
Будьте обережні! pic.twitter.com/IqVZzLXtGD
Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 6,3 стався у центрі Хорватії у вівторок, 29 грудня. За останніми даними, загинули шестеро осіб.
Поштовхи відчувалися у столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії. У Словенії у зв’язку із землетрусом зупинили роботу атомної електростанції Кршко.
Фото: Vecernji.hr