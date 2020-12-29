Кулеба висловив співчуття Хорватії через руйнівний землетрус

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття та підтримку Хорватії у зв'язку з потужним землетрусом.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - зазначив Кулеба.

Водночас посол України у Хорватії Василь Кирилич закликав українців, які зараз там перебувають, бути обережними і стежити за новинами.

"У разі повторного поштовху невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев", - закликав посол.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 6,3 стався у центрі Хорватії неподалік міста Петриня у вівторок, 29 грудня. Загинули дві людини.

Поштовхи відчувалися у столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії. У Словенії навіть зупинили роботу атомної електростанції Кршко у зв’язку із землетрусом у Хорватії.

Із Петрині повідомляють про численні пошкодження та руйнування будинків.

Напередодні, 28 грудня, в центральній частині Хорватії також стався землетрус магнітудою 5,2, який, зокрема, завдав матеріальні збитки тому самому місту Петриня.