У Хорватії стався потужний землетрус

У Хорватії стався потужний землетрус

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Укрінформ
Сильний землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера мав місце в центрі Хорватії неподалік міста Петриня у вівторок між 12-ю і 15-ю годиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Večernji list.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано за три кілометри від Петрині.

Землетрус повноцінно відчули в столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії.

У Хорватії стався потужний землетрус / Фото: Vecernji.hr

Із Петрині повідомляють про численні пошкодження та руйнування будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, вчора, 28 грудня, в центральній часині Хорватії теж мав місце доволі відчутний землетрус силою 5,2 бала, який зокрема спричинив матеріальні збитки тому самому місту Петриня. Поштовхи зафіксували о 6:28. Епіцентр землетрусу – поблизу міста Сісак, тобто за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині п'яти кілометрів.

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Також 22 березня 2020 року землетрус силою 5,3 бала завдав великої шкоди Загребу. Внаслідок стихії багато будівель в історичному центрі столиці Хорватії зазнали серйозних пошкоджень, а руйнувань зазнала й одна з двох веж старовинного Загребського собору.

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