Сильний землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера мав місце в центрі Хорватії неподалік міста Петриня у вівторок між 12-ю і 15-ю годиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Večernji list.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано за три кілометри від Петрині.

Землетрус повноцінно відчули в столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії.

У Хорватії стався потужний землетрус / Фото: Vecernji.hr

Із Петрині повідомляють про численні пошкодження та руйнування будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, вчора, 28 грудня, в центральній часині Хорватії теж мав місце доволі відчутний землетрус силою 5,2 бала, який зокрема спричинив матеріальні збитки тому самому місту Петриня. Поштовхи зафіксували о 6:28. Епіцентр землетрусу – поблизу міста Сісак, тобто за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині п'яти кілометрів.

Також 22 березня 2020 року землетрус силою 5,3 бала завдав великої шкоди Загребу. Внаслідок стихії багато будівель в історичному центрі столиці Хорватії зазнали серйозних пошкоджень, а руйнувань зазнала й одна з двох веж старовинного Загребського собору.