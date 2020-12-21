На Гаваях землетруси «розбудили» вулкан Кілауеа

На американському острові Гаваї прокинувся найактивніший у світі вулкан Кілауеа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Місцева влада закликає людей залишатися вдома.

Саме виверження розпочалося ще у неділю вночі за місцевим часом з кратера Галемаумау після серії землетрусів.

За даними Геологічної служби США, окрім землетрусу з магнітудою 4,4, зафіксовано щонайменше сім повторних поштовхів від 2,5 до 2,7 бала.

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Зазначається, що попереднє виверження вулкану Кілауеа, який вважається найактивнішим у світі, сталося у 2018 році. Тоді були зруйновані понад 700 будинків, а тисячі людей евакуйовані.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на Сицилії почалося виверження найвищого вулкана Європи - Етна.

Фото: CNN