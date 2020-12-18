У Мілані стався землетрус

В італійському місті Мілані стався землетрус магнітудою 3,8.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології (INGV).

Зазначається, що землетрус, який налякав жителів Мілана та сусідньої провінції, стався 17 грудня ввечері.

Інформації про поранених та серйозні пошкодження будівель немає.

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Епіцентр землетрусу залягав поблизу міста Треццано-суль-Навільйо, приблизно за 9 кілометрів на південний захід від Мілана, на глибині 56,2 км.

Підземні поштовхи відчувалися в різних районах Мілана, а також у передмістях.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня землетрус магнітудою 6,1 стався біля південного узбережжя Філіппін.