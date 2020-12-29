Словенія призупинила роботу своєї АЕС через землетрус у Хорватії

У Словенії превентивно зупинили роботу атомної електростанції Кішко у зв’язку із сильним 6-бальним землетрусом, що стався у вівторок у сусідній Хорватії поблизу міста Петриня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє N1.

Роботу АЕС призупинили невдовзі після землетрусу, що є стандартною процедурою у разі сильних землетрусів.

Столиця Словенії Любляна розташована приблизно за 150 км від орієнтовного епіцентру землетрусу. Прем’єр Янес Янша повідомив, що, за попередніми даними, у Словенії обійшлося без серйозних руйнувань.

Підземні поштовхи магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера мали місце в центральній Хорватії неподалік міста Петриня у вівторок між 12 і 15 годиною.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано за 3 кілометри від Петрині.

Землетрус повноцінно відчули в столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії і Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії.

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Із Петрині повідомляють про численні пошкодження та руйнування будинків. Також є інформація про загибель під завалами 13-річної дівчинки.

Як відомо, вчора, 28 грудня, в центральній часині Хорватії теж стався доволі відчутний землетрус силою 5,2 бала, який зокрема спричинив матеріальні збитки в тому самому місті Петриня. Поштовхи зафіксували о 6:28. Епіцентр землетрусу – поблизу міста Сісак, тобто за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

22 березня 2020 року землетрус силою 5,3 бала завдав великої шкоди Загребу. Внаслідок стихії багато будівель в історичному центрі столиці Хорватії зазнали серйозних пошкоджень, а руйнувань зазнала й одна з двох веж старовинного Загребського собору.

Фото: N1