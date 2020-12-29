Внаслідок землетрусу у Хорватії загинули шестеро людей

У Хорватії внаслідок землетрусу загинули щонайменше шестеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує AP.

Ще щонайменше 20 людей були госпіталізовані з травмами.

"Моє місто повністю зруйновано. У нас серед загиблих є діти", - заявив міський голова Петрині Даринко Думбович.

На даний момент відомо про загиблу 12-річну дівчинку у Петрині. П'ятеро інших жертв загинули у майже зруйнованому селі неподалік міста, інформують місцеві ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 6,3 стався у центрі Хорватії неподалік міста Петриня у вівторок, 29 грудня. Раніше була інформація про двох загиблих.

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Поштовхи відчувалися у столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії. У Словенії зупинили роботу атомної електростанції Кршко у зв’язку з землетрусом у Хорватії.

Напередодні, 28 грудня, у центральній частині Хорватії також стався землетрус магнітудою 5,2, який, зокрема, завдав матеріальних збитків тому самому місту Петриня.