Семеро українських моряків півтора року не можуть зійти із судна в Китаї

Екіпаж суховантажу New Orion, серед якого семеро громадян України, майже півтора року не може зійти з судна, що перебуває на стоянці у Китаї.

Про це повідомила в Фейсбуці дочка одного з моряків Наталія Слободянюк-Цапура, передає кореспондент Укрінформу.

"Екіпаж перебуває на борту судна без зарплати більше року і без заміни до вісімнадцяти місяців, а постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні та стали нормою", - зазначила Слободянюк-Цапура.

За словами жінки, на борту заарештованого владою КНР судна перебуває скорочений удвічі екіпаж з дев'яти осіб. З них семеро є громадянами України (всі - з Одеської області), один громадянин Грузії та один - РФ.

Зазначається, що власником суховантажу New Orion (IMO 9250141, прапор Камеруну) є компанія Vercania Holdings LTD. Судно стоїть на якірній стоянці річки Янцзи більше ніж рік, зарплату морякам, як стверджує Слободянюк-Цапура, не виплачують від 12 до 16 місяців.

"А з 15 грудня 2020 року представники фірми Vercania Holdings LTD взагалі перестали виходити на зв'язок, не відповідають на листи і дзвінки моряків", - заявила вона.

Варто зазначити, що Профспілка працівників морського транспорту України в березні 2019 року застерігала моряків від працевлаштування на суднах недобросовісних судновласників, в тому числі називався New Orion. Зокрема, повідомлялося, що "на судні постійно мають місце затримки з виплатою заробітної плати і постачанням".

Фото: vesselfinder.com