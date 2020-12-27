В Україні заповнені 38% COVID-ліжок

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я

Найвищий рівень завантаженості ліжок для хворих на COVID-19 у Миколаївській (61,5%) та Одеській (52,1%) областях. У Києві зайняті 45,3% ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Найвища захворюваність на COVID-19 станом на 27 грудня зафіксована у Запорізькій області, де відповідний показник за 14 днів становить 577,9 на 100 тис. населення, а також у Києві - 541,9.

Також високий рівень захворюваності у Черкаській (539,9), Чернігівській (509,1), Миколаївській (508,0), Київській (494,3) та Одеській (474,5) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні становить 346,0.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 грудня лабораторно підтверджено 1 025 989 випадків COVID-19, з них за добу – 6 113.