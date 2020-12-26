Контрабанда, зброя та центнер наркотиків: що «вполювали» прикордонні собаки за рік

Упродовж 11 місяців 2020 року прикордонники за допомогою службових собак затримали понад 400 правопорушників.

Про це, передає Укрінформ, повідомили в Державній прикордонній службі.

Окрім того, як зазначається, службові собаки прикордонників виявили 164 одиниці зброї, 6,6 тис. боєприпасів, понад 40 тис. пігулок наркотичної дії, більше 100 кг наркотичних засобів та майже 1,3 млн. пачок цигарок.

"Завдяки чотирилапим помічникам викрили сховки з контрабандним товаром на суму понад 5,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що сьогодні у прикордонному відомстві служать понад 1000 собак 16 порід. Частина з них залучена до служби в районі проведення ООС. Інструкторів із собаками готують в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині.

Більшість собак тренують на пошук зброї, вибухонебезпечних речовин та наркотичних засобів. У середньому 45% затримань на кордоні відбувається з використанням чотирилапих помічників. І, незважаючи на передові технології, краще за собак виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.

Як повідомляв Укрінформ, пажиропотік на кордоні наразі значно зріс, причому переважну більшість мандрівників становлять українці, які повертаються з ЄС на період різвяно-новорічних свят.